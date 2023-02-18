Президент Чехии: победа Украины над Россией может принести проблемы, которые трудно даже представить

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Победа Украины над Россией может принести такие проблемы, какие сейчас не может себе представить ни сама Украина, ни помогающий ей Запад. Такую мысль высказал президент Чехии Пётр Павел на украинском ланче в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Политик высказал опасение, что "освобождение" какой-то части территории Украины может привести к настолько большим человеческим потерям, что общество просто не сможет этого выдержать.

"То есть может быть такая точка, когда даже Украина начнёт думать о другом завершении. И мы тоже должны это учитывать, потому что нужно не только ждать лучшего, но и быть готовыми к худшему", — предупредил Павел.

Другой проблемой он назвал возможный развал России в результате военных действий. В таком случае переговоры по архитектуре безопасности в Европе будет вести не с кем, считает чешский лидер.

При этом сам Павел выразил надежду, что удастся избежать как первого, так и второго сценария. Но готовиться надо к худшему, заключил он.