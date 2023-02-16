Эксперт нашёл связь между "Чернобылем в Огайо" и Украиной

В американском обществе будет расти недовольство Белым домом после экологической катастрофы в Огайо, сообщил американист Юрий Рогулев в беседе с iReactor.

3 февраля поезд компании Norfolk Southern, перевозивший токсичные химические вещества, сошёл с рельсов в городе Восточная Палестина, штат Огайо. В цистернах содержались пять опасных химических веществ, среди них был винилхлорид. При горении он распадается на такие токсичные и опасные вещества, как хлористый водород и фосген. Несмотря на то, что авария произошла в начале февраля, Вашингтон и американские СМИ обратили на неё внимание лишь спустя 10 дней после того, как местные экоактивисты обвинили власти США в замалчивании крупной природной катастрофы, которую прозвали "Чернобылем в Огайо".

Рогулев связал недовольство американцев бездействием властей США после трагедии в Огайо и финансовую помощь Украине.

"Конечно, люди будут недовольны действием властей, в любом случае, и будут говорить о том, что вот Украине 100 миллиардов дали, а здесь не находится каких-то грошей для ликвидации аварии", — отметил эксперт.