В американском обществе будет расти недовольство Белым домом после экологической катастрофы в Огайо, сообщил американист Юрий Рогулев в беседе с iReactor.
3 февраля поезд компании Norfolk Southern, перевозивший токсичные химические вещества, сошёл с рельсов в городе Восточная Палестина, штат Огайо. В цистернах содержались пять опасных химических веществ, среди них был винилхлорид. При горении он распадается на такие токсичные и опасные вещества, как хлористый водород и фосген. Несмотря на то, что авария произошла в начале февраля, Вашингтон и американские СМИ обратили на неё внимание лишь спустя 10 дней после того, как местные экоактивисты обвинили власти США в замалчивании крупной природной катастрофы, которую прозвали "Чернобылем в Огайо".
Рогулев связал недовольство американцев бездействием властей США после трагедии в Огайо и финансовую помощь Украине.
"Конечно, люди будут недовольны действием властей, в любом случае, и будут говорить о том, что вот Украине 100 миллиардов дали, а здесь не находится каких-то грошей для ликвидации аварии", — отметил эксперт.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Около четырёх утра ракетоносцы Черноморского флота РФ атаковали военные и инфраструктурные объекты на территории Украины.