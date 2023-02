Подполковник запаса Иванников: боевики ВСУ расстреливают своих же медиков

Боевики вооружённых силы Украины (ВСУ) расстреливают своих же медиков, которые вывозят из зоны боевых действий здоровых солдат, симулирующих ранения. Об этом рассказал военный политолог, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с URA.RU.

Он заявил, что такие случаи уже были, сославшись на собственную информацию.

За вознаграждение медики ВСУ пытались вывозить либо самострелов, либо дезертиров из линий боевого соприкосновения. И таких врачей расстреливали, заметил офицер.

По его словам, это тактика заградотрядов ВСУ, которые состоят из националистов.

Прежде всего она направлена на устрашение медиков, которые под различными предлогами вывозят здоровых бойцов ВСУ, симулирующих ранение или болезни, пояснил собеседник издания.