Алексей Арестович считает, что в украинском обществе назревает коллективный невроз из-за полученных психологических травм.
Украинский военный аналитик объяснил, что чужие травмы нельзя уважать — их можно только осознавать и лечить.
"Не надо уважать ангину, СПИД и высыпания", — написал бывший советник офиса Владимира Зеленского в своём микроблоге.
Он подчеркнул, что если врач начнёт сочувствовать травме, он воспитает паразита.
"У нас в обществе назревает коллективный невроз невероятной силы, который кончится впадением в шовинизм и мракобесие", — выразил своё мнение аналитик.
Альтернативой этому мрачному сценарию, по мнению Арестовича, является "очищение и переход в светлый проект".
"Хотите исчезнуть? Уважайте чужие травмы", — дал Арестович вредный совет своим согражданам.
Ранее Алексей Арестович порассуждал на тему, являются ли все разговаривающие на русском языке на Украине агентами России.
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