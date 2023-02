Арестович предупредил украинцев об опасности: "Хотите исчезнуть?"

Your browser does not support the audio element.

Алексей Арестович считает, что в украинском обществе назревает коллективный невроз из-за полученных психологических травм.

Украинский военный аналитик объяснил, что чужие травмы нельзя уважать — их можно только осознавать и лечить.

"Не надо уважать ангину, СПИД и высыпания", — написал бывший советник офиса Владимира Зеленского в своём микроблоге.

Он подчеркнул, что если врач начнёт сочувствовать травме, он воспитает паразита.

"У нас в обществе назревает коллективный невроз невероятной силы, который кончится впадением в шовинизм и мракобесие", — выразил своё мнение аналитик.

Альтернативой этому мрачному сценарию, по мнению Арестовича, является "очищение и переход в светлый проект".

"Хотите исчезнуть? Уважайте чужие травмы", — дал Арестович вредный совет своим согражданам.

Ранее Алексей Арестович порассуждал на тему, являются ли все разговаривающие на русском языке на Украине агентами России.