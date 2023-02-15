Le Figaro: французские ВС остались без боеприпасов из-за Украины

Французские вооружённые силы сообщили о нехватке боеприпасов в собственном оборонном комплексе из-за поставок оружия Украине, заявили аналитики. По их словам, из-за этого в Париже нарастает градус конфликта между сторонниками "спонсирования" киевского режима и противниками.

Речь идёт нехватке снарядов для полевой артиллерии.

"Сухопутные войска столкнулись с нехваткой снарядов калибра 155 мм", — передаёт Le Figaro.

Как уточнили авторы. Парижу необходимо переоценить запасы собственного оборонного комплекса в силу "возможного крупного столкновения". Кроме того, как подчеркнули аналитики, производство оружия во Франции достигло "своего максимума".

"Следует ожидать напряжённости между сторонниками поддержки Украины и теми, кто захочет сохранить запасы ради национальной обороны", — резюмировали авторы материала.

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