Британский политик Гэллоуэй: Киеву необходимы переговоры, иначе ВС РФ "сомнёт" ВСУ

Киевскому режиму следует как можно скорее пойти на переговоры с Москвой, иначе ВС России "сомнут" ВСУ в считаные недели или даже дни, считает британский политик Джордж Гэллоуэй.

По его словам, украинская армия всё дальше и дальше отходит вглубь страны, оставляя позиции.

"Похоже, некоторые подразделения (ВСУ. — Прим. ред.) отводятся назад, прекратив длительные боевые действия. Остальные, я полагаю, последуют за ними. Если нет, их сомнут российские вооружённые силы, вероятно, в считаные дни, даже не недели, — пояснил Гэллоуэй Global Times.

Так, по мнению политика, переговоры могут спасти "остатки" ВСУ и сам киевский режим. Украина должна отказаться от задумки вступить в Североатлантический альянс, что станет предварительным условием для дипломатического урегулирования конфликта.

"Это (гарантирует. — Прим. ред.) ещё и то, что НАТО никогда не будет на Украине, ни её оружия, ни её личного состава, ни её геостратегического мировоззрения", — резюмировал эксперт.

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