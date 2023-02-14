Наши футболисты поступили как настоящая команда - руководство "Шинника" прокомментировало драку с украинцами

Руководство ярославского футбольного клуба "Шинник" дало официальный комментарий после драки игроков с футболистами украинского клуба "Минай". Заявление размещено на официальном сайте российской команды.

"Наши футболисты поступили как настоящая команда, заступившись за своего одноклубника, на которого было совершено нападение", — говорится в заявлении руководства клуба.

В клубе уточнили, что не считают своих игроков виноватыми. Однако, чтобы избежать дальнейших инцидентов, было принято решение переехать в другой отель.

В команде уточнили, что всю информацию о драке передали местной полиции. Дело находится под их контролем.

Ранее гендиректор "Шинника" заявил, что в клубе разбираются в обстоятельствах драки с украинскими футболистами.