Руководство ярославского футбольного клуба "Шинник" дало официальный комментарий после драки игроков с футболистами украинского клуба "Минай". Заявление размещено на официальном сайте российской команды.
"Наши футболисты поступили как настоящая команда, заступившись за своего одноклубника, на которого было совершено нападение", — говорится в заявлении руководства клуба.
В клубе уточнили, что не считают своих игроков виноватыми. Однако, чтобы избежать дальнейших инцидентов, было принято решение переехать в другой отель.
В команде уточнили, что всю информацию о драке передали местной полиции. Дело находится под их контролем.
Ранее гендиректор "Шинника" заявил, что в клубе разбираются в обстоятельствах драки с украинскими футболистами.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.