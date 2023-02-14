В "Шиннике" готовятся принять меры после драки с украинцами

Гендиректор "Шинника" заявил, что в клубе разбираются в обстоятельствах драки с украинскими футболистами

Гендиректор ярославского "Шинника" Сергей Кулаков отреагировал на сообщения о массовой драке с участием футболистов команды и игроков украинского "Миная". По словам специалиста, он в курсе ситуации и сейчас разбирается во всех обстоятельствах инцидента. Кулаков уточнил, что ситуация осложняется тем, что сам он находится в Ярославле.

"Мы пока ничего не комментируем", — заявил функционер.

Кулаков подчеркнул, что решение руководства клуба будет опубликовано на официальном сайте "Шинника" как только все обстоятельства инцидента будут установлены.

Ранее сообщалось, что российские и украинские футболисты подрались в турецком отеле Royal Seginus.

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