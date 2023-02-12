В МИД Словакии заявили о скорой аннексии Венгрией территории страны в случае победы России

Глава МИД Словакии Растислав Качер заявил о скорой аннексии территории страны Венгрией. По его мнению, это произойдёт, как только Россия одержит победу на Украине.

Во время интервью журналисты спросили главу словацкого МИД, будет ли Венгрия предъявлять к стране территориальные претензии через несколько лет. На что Качер ответил, что территориальный спор актуален уже сегодня. Поэтому, по мнению Качера, для Словакии важно, чтобы российские войска не победили на Украине.

Также глава МИД попросил обратить внимание на шарф премьер-министра Виктора Орбана с изображением Великой Венгрии. По его словам, у разведки есть данные об этом инциденте.

В ответ МИД Венгрии вызвало посла Словакии в Будапеште.

Ранее сообщалось, что сербы вместе с Вооружёнными силами РФ готовятся захватить территорию Косово.