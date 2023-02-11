Политолог Сергей Марков рассказал, что в Турции землетрясение не смогло разрушить город, в котором здания строились по правилам.
Марков отметил, что провинцию Хатай землетрясение разрушило основательно. При этом в Турции есть город Эрзин, выдержавший атаку природной стихии.
"Оказывается причина очень простая, мэр Эрзина жёстко не разрешал строить здания нелегально, с нарушением правил. Тогда его застройщики уничтожить хотели. А сейчас он герой в Турции", — написал политический эксперт в своём микроблоге.
Марков считает, что одна из главных причин разрушений и жертв стали коррумпированные застройщики, которые при строительстве пренебрегали нормами и законами. Это, по мнению политолога, станет важнейшим политическим фактором.
Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 21,6 тыс. человек.
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