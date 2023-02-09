Новое землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано в центральной части Турции в 44 километрах от города Кахраманмараш. Об этом сообщают европейские сейсмологи. На данный момент о последствиях землетрясения ничего неизвестно, официальной информации не поступало.
Ранее сообщалось, что государственная корпорация "Роскосмос" опубликовала в Telegram-канале спутниковый снимок последствий сирийского землетрясения.
Напомним, что землетрясение магнитудой 7,7 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш накануне рано утром. Оно стало самым сильным с 1939 года.
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