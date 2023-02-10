Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя сказал, что предложения президента Владимира Зеленского, которые, по его мнению, позволят завершить боевые действия на Украине, являются неприемлемыми.
Вместе с этим дипломат назвал план лидера страны насмешкой. Также политик раскритиковал "мирные саммит и формулу". Они, по мнению постпреда РФ, нужны Киеву только в пропагандистских целях.
"Очевидные пустышки", — подчеркнул Небензя, слова которого приводит РИА Новости.
Ранее он предупредил, что западные танки на Украине "погоды не сделают".
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