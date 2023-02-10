Небензя счёл мирный план Зеленского "очевидной пустышкой"

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя сказал, что предложения президента Владимира Зеленского, которые, по его мнению, позволят завершить боевые действия на Украине, являются неприемлемыми.

Вместе с этим дипломат назвал план лидера страны насмешкой. Также политик раскритиковал "мирные саммит и формулу". Они, по мнению постпреда РФ, нужны Киеву только в пропагандистских целях.

"Очевидные пустышки", — подчеркнул Небензя, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее он предупредил, что западные танки на Украине "погоды не сделают".