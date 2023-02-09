Представитель Госдепартамента США в беседе с изданием The New York Times рассказал о содержимом сбитого над США шара-разведчика.
В статье сообщается, что американские самолёты в процессе слежки за аэростатом обнаружили, что он был оснащён антеннами для приёма сигналов связи и определения местонахождения объектов.
Аэростат получал энергию от солнечной батареи.
В США считают, что сбитый шар был частью программы Китая, разведывательная сеть которого простирается на 40 государств мира.
Ранее представители Пентагона заявили, что китайский аэростат занимался разведывательной деятельностью на территории США.
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