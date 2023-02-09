Fox News: сбитый над США шар-разведчик принадлежит армии Китая

Представители Пентагона заявили, что китайский аэростат занимался разведывательной деятельностью на территории США.

Американские военные чиновники подтвердили связь аэростата с крупной программой разведки, осуществляемой Народно-освободительной армией (НОАК) КНР, сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что данная программа курировалась из центра в китайской провинции острова Хайнань. В Пентагоне уверены, что с помощью таких "шаров-шпионов" Китай наблюдает за Тайванем, Японией, Индией и Вьетнамом.

Также стало известно, что похожие аэростаты уже появлялись в небе над США. Однако, как долго Пекин осуществляет шпионаж с помощью летательных объектов, пока неясно.