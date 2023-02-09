Читатели Daily Mail сочли слёзы Зеленского в Европарламенте крайне неуместными

Британским читателям показались смешными слёзы украинского лидера Владимира Зеленского, выступившего с речью на специальном пленарном заседании Европарламента.

В свою речь Зеленский вставил традиционный лозунг украинских националистов, которое дружно поддержали члены Европарламента. После этого в глазах украинского президента появились слёзы, что показалось пользователям крайне странным и забавным.

Британцы попросили не забывать, что Зеленский прежде всего актёр, которому ничего не стоит заплакать на публику и который очень любит внимание.

Поведение Зеленского в Европарламенте читатели издания Daily Mail сочли средством манипуляции, отметив, что со стороны евродепутатов "отвратительно" аплодировать нацистскому преступнику.

"Зеленский будет еще более признателен, если вы пришлете ему все, что у вас есть", — написал один из пользователей. "Да они поддерживают парня, который прожигает миллиарды их же денег", — не сдержал эмоций другой читатель.

Британцы сошлись во мнении, что Европе следовало бы послать Киев на переговоры, а не отправлять Украине ещё больше оружия, надеясь победить РФ.