Британцы раскритиковали выступление Зеленского в парламенте о самолётах

Президент Украины Владимир Зеленский решил заранее поблагодарить Запад за поставки боевых самолётов в качестве военной помощи Киеву в ходе своего выступления в британском парламенте. Однако читатели издания Daily Mail не оценили высказывание лидера Незалежной и подчеркнули, что у Британии нет денег даже на вооружение собственной армии, но видимо правительство думает, что у Лондона есть денежное дерево.

"Вы — марионетки Запада. Тупые разжигатели войны", — заявили пользователи Сети.

Один из комментаторов отметил, что украинский конфликт может затянуться на годы, но даже в таком случае Россия одержит победу.

"Мы не должны ввязываться в это. Если мы совершим эту ошибку, то можем получить Третью мировую войну, к которой Англия не будет готова", — указал читатель.