РИА Новости: газопроводы "Северный поток" взорвала страна-террорист

Американский журналист Семур Херш опубликовал расследование по поводу терактов на газопроводах "Северный поток", которое может стать основой для главного геополитического скандала XXI века. Обозреватель РИА Новости Сергей Савчук прокомментировал ситуацию.

Один из высокопоставленных сотрудников спецслужб США сообщил Хершу, что теракты планировались Госдепом Соединённых Штатов ещё до начала СВО на Украине. Изначально намеревались нанести удары глубинными боеприпасами. Однако от данного плана пришлось отказаться, так как ударный самолёт мог бы быть легко зафиксирован средствами наблюдения в России. В связи с этим газопроводы подорвали с помощью мин.

"Очень хочется пожелать этому отчаянному человеку невероятной честности выстоять в грядущем шторме", — подчеркнул Савчук.