В ООН сообщили, что не имеют возможности проверить сведения о подрыве "Северных потоков", обнародованные журналистом Хершем

В ООН не имеют возможности удостоверить правдивость данных о том, что за подрывом "Северных потоков" стоят США, о чём написал американский журналист Сеймур Херш. Такое заявление сделал заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Представитель организации добавил, что на данный момент больше ничего по этому поводу сказать не может.

"Я не могу проверить это конкретное сообщение. Это вам, журналистам определять достоверность этих утверждений. Больше у меня нет каких-либо комментариев на данном этапе", — сказал Хак.

Ранее 8 февраля Херш написал, что взрыв "Северных потоков" был организован США, и именно американские водолазы заложили прошлым летом взрывчатку под газопроводы в ходе учений НАТО Baltops. Через три месяца, согласно материалу, взрывное устройство было активировано представителями Норвегии.