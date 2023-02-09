Генерал Бондарев: Запад намеренно затягивает СВО на Украине поставками оружия

Запад выполняет требования Киева о поставках оружия, намеренно затягивая украинский конфликт. Об этом заявил глава оборонного комитета Совфеда генерал-полковник Виктор Бондарев.

По его мнению, Британия может отклонить просьбы президента Владимира Зеленского о поставках истребителей "хотя бы из соображений рационализма". Визит лидера Незалежной в Лондон в очередной раз доказал несамостоятельность Украины, считает сенатор.

"Британцы ставят Украину в ещё большую зависимость от себя, беспардонно вмешиваясь своей "помощью" в никоим образом не касающееся их военное противостояние", — отметил Бондарев в своём Telegram-канале.

Лондон подкидывает "дровишки в костёр", который уже давно бы погас, если бы не поставки западного вооружения, подчеркнул генерал.