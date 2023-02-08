Войскам Украины следует перейти в глухую оборону вместо наступления против русской армии. Такое мнение высказал военный аналитик и директор программы российских исследований в Центре военно-морского анализа (CNA) Майкл Кофман, пишет газета The New York Times.
Он считает, что занятие оборонительной позиции ослабит ВС РФ, а переход в наступление обескровит украинскую армию. Кофман допустил, что Киев отодвинет линию фронта на восток из опасений, что российские войска могут надёжно окопаться в Донбассе.
Аналитик отметил, что преимущество остаётся на стороне Украины до тех пор, пока ВСУ получают помощь от Запада.
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