NYT: аналитик США Кофман призвал ВСУ перейти к глухой обороне вместо наступления против ВС РФ

Войскам Украины следует перейти в глухую оборону вместо наступления против русской армии. Такое мнение высказал военный аналитик и директор программы российских исследований в Центре военно-морского анализа (CNA) Майкл Кофман, пишет газета The New York Times.

Он считает, что занятие оборонительной позиции ослабит ВС РФ, а переход в наступление обескровит украинскую армию. Кофман допустил, что Киев отодвинет линию фронта на восток из опасений, что российские войска могут надёжно окопаться в Донбассе.

Аналитик отметил, что преимущество остаётся на стороне Украины до тех пор, пока ВСУ получают помощь от Запада.