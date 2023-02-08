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Закулисные переговоры: Украину разделят по принципу "торта Жириновского"

Мир

О том, что Украину в результате боевых действий разделят (или даже "разделают") по "сценарию двух Корей" заявил Алексей Арестович, что тут же опроверг Дмитрий Медведев.

Закулисные переговоры: Украину разделят по принципу "торта Жириновского"

Вот только за кулисами уже всё решено: Украину "порежут" почти по принципу "торта Жириновского" — на польские, русские и другие части.

Главное в том, что заявил Арестович, — признание, что военные действия "могут закончиться совсем не так, как этого ждут украинцы", и уж точно Киев не вернёт никакие Донбасс и Крым, отмечает "News.Rambler".

Заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев по этому поводу заявил, что Киеву бы лучше начать готовиться к признанию сложившихся на земле реалий. Крым же, как и Донбасс (и другие территории) вошли в состав России — которая будет защищать их всей силой своего оружия.

"Любые фигуранты из команды Владимира Зеленского - марионетки спецслужб Запада, а решения там принимает Вашингтон. Если в Белом доме решат, что будут делить Украину, в Киеве скажут: "Да, мы этого хотим, так и нужно поступать!" — считает член Совета по правам человека при президенте РФ Богдан Безпалько.

Вероятнее всего, появится договорённость, базирующаяся на балансе сил:

  • Граница может пройти по линии от Одессы до Чернигова.
  • Вся восточная часть уйдет к России.
  • Остатки Украины будут отрезаны от Чёрного и Азовского морей и деградируют, если их не "приберут" польские паны, румыны, венгры.

Таких случаев разделов в мире немало

Например, три ядерные страны десятилетиями существуют с нерешёнными территориальными спорами (точнее, конфликтами).

  1. Пакистан и Индия оспаривают территорию штата Джамму и Кашмир.
  2. Кипр разделён так, что часть его уже находится в ЕС, в весь север фактически принадлежит Турции.
  3. Китай и Индия делят горные территории — армии там забивают друг друга палками и камнями (другое оружие запрещено, чтобы не спровоцировать ядерную войну).

По мнению эксперта Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, достаточно долго просуществовала разделённой и Германия. Так что Украина "будет точно не первой и даже не второй".

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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