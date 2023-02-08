О том, что Украину в результате боевых действий разделят (или даже "разделают") по "сценарию двух Корей" заявил Алексей Арестович, что тут же опроверг Дмитрий Медведев.
Вот только за кулисами уже всё решено: Украину "порежут" почти по принципу "торта Жириновского" — на польские, русские и другие части.
Главное в том, что заявил Арестович, — признание, что военные действия "могут закончиться совсем не так, как этого ждут украинцы", и уж точно Киев не вернёт никакие Донбасс и Крым, отмечает "News.Rambler".
Заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев по этому поводу заявил, что Киеву бы лучше начать готовиться к признанию сложившихся на земле реалий. Крым же, как и Донбасс (и другие территории) вошли в состав России — которая будет защищать их всей силой своего оружия.
"Любые фигуранты из команды Владимира Зеленского - марионетки спецслужб Запада, а решения там принимает Вашингтон. Если в Белом доме решат, что будут делить Украину, в Киеве скажут: "Да, мы этого хотим, так и нужно поступать!" — считает член Совета по правам человека при президенте РФ Богдан Безпалько.
Вероятнее всего, появится договорённость, базирующаяся на балансе сил:
Например, три ядерные страны десятилетиями существуют с нерешёнными территориальными спорами (точнее, конфликтами).
По мнению эксперта Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, достаточно долго просуществовала разделённой и Германия. Так что Украина "будет точно не первой и даже не второй".
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