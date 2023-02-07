Экс-посол РФ в Токио назвал глупостью статью GT о планах США сделать из Японии азиатскую Украину

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, бывший посол России в Японии Александр Панов прокомментировал Pravda.Ru планы США сделать из Японии "азиатскую Украину" для борьбы против Китая и РФ.

"Япония пойдет против Китая воевать что ли? Это глупость какая-то. У неё нет ни вооруженных сил, ни возможностей. Да нигде это как-то даже не всплывало. Что имеется в виду? Япония будет Украиной? То есть Китай нападёт на Японию? Это тоже какая-то несуразица. Или Китай нападёт на Сенкаку и будет острова эти захватывать? Но это ещё куда ни шло. Спор идёт. Однако и такого конфликта не будет. Потому что у Китая нет никакого интереса этим заниматься", — заявил Панов.

По его словам, США больше заинтересованы в том, чтобы натравить Китай на Тайвань, чем сделать из Японии "азиатскую Украину".

"Самое интересное для американцев — подтолкнуть Китай к операции против Тайваня. Провокации США как раз и осуществляются для того, чтобы раздражать Китай, чтобы он не выдержал и, наконец, начал эту операцию. Тогда уже всеми силами навалиться на КНР. Но думаю, что пока идёт спецоперация на Украине, то американцам с двумя противниками не справится. А Китай не заинтересован сейчас силовым приёмом решать проблему с Тайванем", — подчеркнул собеседник издания.

Ранее издание Global Times сообщило, что США могут использовать исторический конфликт Японии с Китаем, чтобы превратить Японию в "азиатскую Украину".