Япония ввела термин "незаконная оккупация" в отношении южной части Курил

В Японии состоялся "Общенациональный митинг за возвращение северных территорий", на котором власти страны призвали к возвращению Курильских островов.

На митинге выступили премьер-министр, глава МИД, депутаты и правительственные чиновники. Они снова подняли вопрос о принадлежности Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прочих нобитаемых островов.

Отдельно обсудили принадлежность четырëх северных островов, которые, по заявлению властей Японии, были незаконно оккупированы Советским Союзом 77 лет назад.

Отношения Японии и России ухудшились после начала СВО.