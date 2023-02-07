В Японии состоялся "Общенациональный митинг за возвращение северных территорий", на котором власти страны призвали к возвращению Курильских островов.
На митинге выступили премьер-министр, глава МИД, депутаты и правительственные чиновники. Они снова подняли вопрос о принадлежности Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прочих нобитаемых островов.
Отдельно обсудили принадлежность четырëх северных островов, которые, по заявлению властей Японии, были незаконно оккупированы Советским Союзом 77 лет назад.
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