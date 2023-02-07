В России создали аналог британского микробеспилотника Black Hawk под названием "Шмель"

Руководитель Центра компетенций беспилотных летательных аппаратов в Новосибирске Денис Котин заявил, что инженеры создали микробеспилотник "Шмель", который может стать полезным для спецслужб и Минобороны РФ.

"Наша разработка пока на уровне макетного образца. Это микробеспилотный летательный аппарат, который мы назвали "Шмель". Прототипом являлся британский беспилотник Black Hawk, который тоже относится к типу микро-БПЛА и имеет специальное назначение", — сообщил Котин.

По его словам, российские разработчики попытались создать дрон, который по техническим характеристикам и габаритам будет похож на британский аналог.

Котин рассказал, что БПЛА весит 85 грамм, развивает скорость до 25 километров в час и способен летать на расстояние до двух километров. Одной батарейки хватает на 20 минут работы.

"Его основная особенность — это миниатюрные габариты, а рабочий орган один — это видеокамера. Следовательно, его область применения — посмотреть там, где человеку физически сложно. Фактически это продолжение глаз человека", — подчеркнул Котин.

По его словам, к июню прототип должен быть полностью готов.