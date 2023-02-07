The Guardian: в недрах ЕС разгорается скандал, ставящий под угрозу визит Зеленского в Брюссель

Официальные лица ЕС обвиняют друг друга в "сливе" местным СМИ информации о скором визите Зеленского в Брюссель. The Guardian сообщает, что скандал набирает обороты из-за опасения лидеров Евросоюза за безопасность президента Украины. Его поездка держалась в строгом секрете, но местные издания уже написали и о её сроках и даже программе.

9 января Зеленский должен прилететь на встречу с главами Евросоюза и выступить перед Европейским парламентом на внеочередной сессии. Об этом первыми написали итальянские СМИ. Президент Европейского совета Шарль Мишель обвинил в утечке информации Европарламент.

Сам Зеленский при этом отвергает любые слухи о своей грядущей поездке. За последний год он покидал страну только для визита в США.

Теперь визит Зеленского в Брюссель под угрозой срыва. Европа не знает, как в данной ситуации обеспечить его безопасность.

Ранее Pravda.Ru писала, что визит Зеленского в Брюссель спровоцирует эскалацию конфликта на Украине.