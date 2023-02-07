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Политолог Ткаченко заявил о невозможности осуществления "корейского сценария" для Украины

Мир

Киевский режим все чаще говорит о разделении Украины по "корейскому сценарию". Здесь для него больше минусов, чем плюсов. Так считает политолог Станислав Ткаченко.

Политолог Ткаченко заявил о невозможности осуществления "корейского сценария" для Украины

По мнению эксперта, такой риторикой киевский режим пытается остановить активные действия России и соглашается на установление границ исходя из сегодняшних реалий.

"По сути, разговор о том, чтобы каким-то образом остановить военные действия условно на той границе, которая сейчас имеется", — считает Станислав Ткаченко.

По мнению специалиста, Киев не учитывает одного: Корея изначально была единой культурой. На Украине же множество русских граждан. Страна изначально не была монолитной.

"И если перекладывать эту модель на Украину, то Киев для начала должен прийти к мысли о том, что в стране живут русские", — резюмировал эксперт.

Ранее Pravda.Ru писала, что Медведев рассказал о "корейском сценарии" для Украины.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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