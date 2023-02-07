Офицер ВС Австрии Райснер: на Украине достаточно солдат НАТО, чтобы набрать экипажи танков

Украинская армия давно не нуждается в пополнении военнослужащими НАТО, они уже на передовой, только называются наёмниками, заявил австрийский полковник Маркус Райснер.

Во время беседы с журналистами военный стратег Минобороны Австрии заверил, что с экипажами для иностранных танков у ВСУ не будет проблем. Он пояснил, что как только возникнет нужда, военнослужащие стран Североатлантического альянса возьмут отпуск и отправятся на Украину в качестве наёмников.

"Я снимаю форму, подписываю контракт и еду на Украину. И я теперь не военнослужащий вооруженных сил Австрии, а наёмник по контракту", — раскрыл действующую схему Райснер.

Ранее стало известно, что на Украине не хватает мужчин для мобилизации, поэтому Киев обратился за помощью к Великобритании, попросив найти иммигрировавших украинцев призывного возраста.