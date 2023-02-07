Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Генерал Гурулёв: ядерное оружие России образумит НАТО на Западной Украине
Котенок: задача ВС РФ на Украине — не наступление, а уничтожение личного состава ВСУ
РБК: в Минобороны РФ разработали новую форму для участвующих в СВО военных
Журналисты РИА Новости стали свидетелями боя с украинским спецназом в ЛНР
Отслужившие в ВС РФ абитуриенты получат льготы при поступлении в вузы
РИА Новости: военные ВСУ портят технику, чтобы избежать отправки на передовую
Освобождённый из плена контрактник из Перми через две недели вновь уедет в зону СВО
Американский политик Янг: России не нужна Западная Украина, она хочет её демилитаризации
The Spectator: Германия превратилась в слабое звено Запада из-за связей с Россией

SouthFront: власти Великобритании ищут бежавших от мобилизации украинцев

Мир

Украинские власти "открыли охоту" на граждан Незалежной, которые уехали за границу, пытаясь скрыться от мобилизации. Искать Киеву бежавших украинцев помогает местная администрация.

SouthFront: власти Великобритании ищут бежавших от мобилизации украинцев

Читатель из Великобритании прислал авторам портала SouthFront письмо, полученное им от Департамента по вопросам равенства, жилищного строительства и общин. Как гласит послание, британец, приютивший в своём доме украинских беженцев, должен сообщить властям следующую информацию: есть ли среди украинцев мужчины призывного возраста, адрес их местонахождения и личные данные.

Также письмо обязывает всех молодых граждан Украины обратиться в посольство своей страны для "индивидуального уточнения персональных данных".

Авторы портала уверены, что таким образом Киев старается выполнить план Генштаба ВСУ по мобилизации, так как оставшихся на родине призывников уже не хватает.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Financial Times: Украина получила надёжные разведданные о масштабном наступлении ВС РФ

Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.

Financial Times: Украина получила надёжные разведданные о масштабном наступлении ВС РФ
FT: прибывшие в ФРГ на военное обучение солдаты ВС Украины попросили политического убежища
FT: прибывшие в ФРГ на военное обучение солдаты ВС Украины попросили политического убежища
Телеведущий Андрей Малахов честно заявил об отъезде из Москвы
Иностранные наёмники Эбилин и Джонс убиты огнём ВСУ на Угледарском фронте
Знак зодиака 7 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Люди ощущают себя старыми из-за психологических проблем Сергей Лебедев История о том, как мем в Telegram переполошил укропропагандистов Ольга Лебедева
МК: Матвийчук и Леонков заявили о потере более 500 тысяч солдат ВСУ в ходе проведения СВО
Боевики ВСУ бегут с позиций в Харьковской области после наступления ВС РФ
В Турции раскрыли потери среди военных НАТО на Украине
В Турции раскрыли потери среди военных НАТО на Украине
Последние материалы
РБК: в Минобороны РФ разработали новую форму для участвующих в СВО военных
Журналисты РИА Новости стали свидетелями боя с украинским спецназом в ЛНР
Отслужившие в ВС РФ абитуриенты получат льготы при поступлении в вузы
РИА Новости: военные ВСУ портят технику, чтобы избежать отправки на передовую
Освобождённый из плена контрактник из Перми через две недели вновь уедет в зону СВО
Американский политик Янг: России не нужна Западная Украина, она хочет её демилитаризации
Советник Пушилина заявил о расстреле украинскими силовиками польских наёмников в Угледаре
The Spectator: Германия превратилась в слабое звено Запада из-за связей с Россией
РИА Новости: Россия нарастила выпуск снарядов "Краснополь" для борьбы с танками НАТО
Американский ветеран Дрейвен: наёмники на Украине заняли неправильную сторону
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников