SouthFront: власти Великобритании ищут бежавших от мобилизации украинцев

Украинские власти "открыли охоту" на граждан Незалежной, которые уехали за границу, пытаясь скрыться от мобилизации. Искать Киеву бежавших украинцев помогает местная администрация.

Читатель из Великобритании прислал авторам портала SouthFront письмо, полученное им от Департамента по вопросам равенства, жилищного строительства и общин. Как гласит послание, британец, приютивший в своём доме украинских беженцев, должен сообщить властям следующую информацию: есть ли среди украинцев мужчины призывного возраста, адрес их местонахождения и личные данные.

Также письмо обязывает всех молодых граждан Украины обратиться в посольство своей страны для "индивидуального уточнения персональных данных".

Авторы портала уверены, что таким образом Киев старается выполнить план Генштаба ВСУ по мобилизации, так как оставшихся на родине призывников уже не хватает.