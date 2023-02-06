Экс-офицер ЦРУ Уолдер заявила, что сбитый китайский шар принесёт пользу США

Бывший спецагент ЦРУ и ФСБ Трейси Уолдер считает, что из обломков сбитого китайского аэростата Пентагон может получить "весьма интересную" информацию. По её мнению, основная "начинка" шара не пострадала, поэтому Вашингтон изучит возможности Пекина.

"Моя гипотеза заключается в том, что этот аэростат не делал снимки над США, а собирал разведданные об измерениях, то есть сигналы от ядерного оружия, радара, гидролокатора", — заявила она в интервью Newsweek.

Ранее китайский аэростат был замечен над базой ВВС США в Миссури. Это основное место базирования малозаметных бомбардировщиков B-2 Spirit и тактических ядерных боеголовок.