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Китайский аэростат приближается к базе ВВС США Уайтмен в Миссури

Мир

Китайский аэростат приближается к находящейся в центре США базе ВВС Уайтмен в Миссури. Это основное место базирования малозаметных бомбардировщиков B-2 Spirit и тактических ядерных боеголовок, сообщает Associated Press.

Китайский аэростат приближается к базе ВВС США Уайтмен в Миссури

"В социальных сетях появились видеоролики, на которых люди с биноклями пытались найти "шпионский шар" в небе над Миссури", — отмечается в материале.

По словам пресс-секретаря Пентагона генерала Пэта Райдера, воздушный шар не представляет военной или физической угрозы для людей.

"Воздушный шар продолжает двигаться на восток и в настоящее время находится над центром континентальной части Соединенных Штатов", — цитирует его слова Fox News.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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