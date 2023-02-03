Китайский аэростат приближается к базе ВВС США Уайтмен в Миссури

Китайский аэростат приближается к находящейся в центре США базе ВВС Уайтмен в Миссури. Это основное место базирования малозаметных бомбардировщиков B-2 Spirit и тактических ядерных боеголовок, сообщает Associated Press.

"В социальных сетях появились видеоролики, на которых люди с биноклями пытались найти "шпионский шар" в небе над Миссури", — отмечается в материале.

По словам пресс-секретаря Пентагона генерала Пэта Райдера, воздушный шар не представляет военной или физической угрозы для людей.

"Воздушный шар продолжает двигаться на восток и в настоящее время находится над центром континентальной части Соединенных Штатов", — цитирует его слова Fox News.