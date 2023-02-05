Киевский режим продолжает отправлять на убой украинских мужчин, хотя отловленные на улицах молодые люди совершенно не умеют воевать и станут пушечным мясом, заявил политолог Михаил Чаплыга.
"Когда ты выходишь на улицу и начинаешь загонять мужиков, как скот, я не думаю, что такие мужики, через пару дней отправленные на фронт, будут мотивированной силой", — пояснил эксперт из Киева.
Чтобы ВСУ стало угрозой для противника, украинские власти должны полностью сменить подход и заняться созданием полноценной армии, уверен он, даже если для этого понадобится пойти на территориальные потери.
"Даже если мы сожмёмся ещё чуть-чуть и потеряем какие-то квадратные километры, то сохраним и подготовим людей", — уверен Чаплыга.
Ранее немецкий журналист обвинил лидеров Евросоюза в мастерском обмане украинцев.
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