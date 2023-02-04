Журналист ZDF Нойханн: лидеры Евросоюза мастерски лгут Зеленскому и украинцам

Власти ЕС дают Украине ложные надежды, когда говорят о вступлении страны в ЕС, заявил немецкий корреспондент Флориан Нойханн.

"Надо отдать должное Урсуле фон дер Ляйен: она мастерски держит политическую постановку. Большое количество пафосных слов — сильный символ", — оценил журналист выступление главы Еврокомиссии на саммите ЕС-Украина в Киеве.

Он отметил, что все разговоры о "европейской семье" на самом деле являются способом политической борьбы между фон дер Ляйен и председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем. Именно в пылу соперничества лидеры Евросоюза дают ложные надежды Зеленскому и украинцам.

"Никаких конкретных обязательств в Киеве ни фон дер Ляйен, ни Шарль Мишель не брали. Но их заявления порождают на Украине ложную иллюзию относительно реальности вступления страны в ЕС", — пишет Нойханн в издании ZDF.

Помимо того, что процесс присоединения может занять десятилетия, Украине придётся сначала победить "безудержную коррупцию", а не изображать борьбу с помощью эффектно освещенных в СМИ обысков, проведенных за несколько дней до саммита.