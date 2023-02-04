Офицер США Риттер заявил, что поставкой ВСУ танков Байден создаёт лишь видимость поддержки Украины

Поставкой танков ВСУ Президент США Джо Байден хочет сохранить репутацию. Это является уловкой хозяина Белого дома и политическим прикрытием. Такое мнение высказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Он считает, что малое количество машин, а также долгие сроки их поставки не дадут Киеву преимущества в зоне спецоперации.

"Они создают возможность посмотреть американскому народу в глаза и сказать, что мы сделали всё возможное, чтобы помочь Украине, но этого было недостаточно. Мол, русские просто слишком большие и страшные. Но факт в том, что мы даже не пытаемся. Мы буквально жертвуем Украиной и украинской армией, приносим их в жертву", — сказал Риттер.