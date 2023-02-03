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Япония наращивает военную мощь и укрепляет союз с США из-за ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Мир

Япония наращивает боевую мощь в связи с обострением ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Япония наращивает военную мощь и укрепляет союз с США из-за ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе

В середине декабря японские власти приняли обновленную Стратегию национальной безопасности. Она предполагает увеличение военного бюджета в два раза, пишет "Лента.ру".

Таким образом, уже к 2027 году военный бюджет Японии достигнет 80 млрд долларов, и по затратам на оборонную сферу страна встанет на один уровень с государствами НАТО.

Токио заручится в данном вопросе поддержкой Вашингтона. Страны уже договорились о расширении союзного договора, который предполагает сотрудничество в развитии военного потенциала и оборонных технологий.

Кроме того, Япония уже анонсировала покупку американских ракет "Томагавк" с дальностью полета около 1600 км и увеличение дальности действия собственных ракет Type 12.

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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