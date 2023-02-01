Baijiahao: возмездие Японии от России последовало спустя 24 часа после нового раунда санкций

Япония после объявления о новых антироссийских санкциях спустя всего сутки услышала плохие для себя новости, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

Японское правительство несколько дней назад объявило об очередном пакете антироссийских санкций: были запрещены поставки в Россию медицинского оборудования, радиоактивных материалов и роботов.

"Сразу после того как Япония объявила о новых санкциях, в России предупредили, что вскоре последует ответ", — говорится в материале (перевод "ПолитРоссия").

В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об ухудшении отношений между двумя странами из-за японских санкций. И подчеркнул, что Москва не оставит их без ответа, но будет руководствоваться национальными интересами.

Авторы материала отмечают, что такой ответ последовал спустя 24 часа после предупреждения. Россия отказалась проводить консультации с Японией относительно морского промысла в районе Курильских островов.

Представители российского внешнеполитического ведомства сообщили, что возобновление диалога с Токио в настоящий момент невозможно из-за антироссийской риторики японских властей.

Отметим, что в Токио требуют возобновления двусторонних консультаций, поскольку промысел у Курильских островов имеет значение для экономики страны.

"Правительство Японии настаивает, чтобы как можно скорее Россия согласилась на проведение межправительственных консультаций с тем, чтобы можно было начать промысел 2023 года", - заявил, например, генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

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