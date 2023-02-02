Президент США Джо Байден якобы предлагал президенту России Владимиру Путину через директора ЦРУ Уильяма Бернса сделку насчёт Украины. Сделка предполагала передачу контроля над 20 процентами территории Украины в обмен на прекращение спецоперации, сообщает американское издание Newsweek.
Впрочем, сами американцы ссылаются на данные швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung. Которая сообщила, что Байден хотел избежать затяжного конфликта, а потому и предложил сделку. Передал его якобы директор ЦРУ Уильям Бернс.
Однако в Москве это предложение отвергли, как и в Киеве, поскольку каждая сторона рассчитывает на победу в конфликте, сообщает Newsweek.
Якобы после того, как Россия отвергла предложение Байдена, тот и принял решение передать Украине танки M1 Abrams.
Американское издание сообщает, что обратилось за комментарием к первому заместителю постпреда России при ООН Дмитрию Полянскому. Российский дипломат сказал Newsweek, что не может комментировать слухи и спекуляции.
Позднее тот же Newsweek привёл краткий комментарий представителя Совета национальной безопасности США Шона Даветта, который отметил, что сообщение о таком предложении "неточное" и ЦРУ скажет то же самое.
Надо сказать, информация довольно странная и проверить его затруднительно. Тот же Шон Даветт, например, в число постоянных комментаторов тех или иных событий не входит.
В общем, к этой истории следует относиться с изрядной долей скепсиса. Возможно, какие-то комментарии со стороны официальных лиц ещё последуют.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Русские войска обратили боевиков ВСУ в бегство.