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Newsweek: Байден предлагал Путину 20 процентов территории Украины

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Президент США Джо Байден якобы предлагал президенту России Владимиру Путину через директора ЦРУ Уильяма Бернса сделку насчёт Украины. Сделка предполагала передачу контроля над 20 процентами территории Украины в обмен на прекращение спецоперации, сообщает американское издание Newsweek.

Newsweek: Байден предлагал Путину 20 процентов территории Украины

Впрочем, сами американцы ссылаются на данные швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung. Которая сообщила, что Байден хотел избежать затяжного конфликта, а потому и предложил сделку. Передал его якобы директор ЦРУ Уильям Бернс.

Однако в Москве это предложение отвергли, как и в Киеве, поскольку каждая сторона рассчитывает на победу в конфликте, сообщает Newsweek.

Якобы после того, как Россия отвергла предложение Байдена, тот и принял решение передать Украине танки M1 Abrams.

Американское издание сообщает, что обратилось за комментарием к первому заместителю постпреда России при ООН Дмитрию Полянскому. Российский дипломат сказал Newsweek, что не может комментировать слухи и спекуляции.

Позднее тот же Newsweek привёл краткий комментарий представителя Совета национальной безопасности США Шона Даветта, который отметил, что сообщение о таком предложении "неточное" и ЦРУ скажет то же самое.

Надо сказать, информация довольно странная и проверить его затруднительно. Тот же Шон Даветт, например, в число постоянных комментаторов тех или иных событий не входит.

В общем, к этой истории следует относиться с изрядной долей скепсиса. Возможно, какие-то комментарии со стороны официальных лиц ещё последуют.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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