Newsweek: Байден предлагал Путину 20 процентов территории Украины

Президент США Джо Байден якобы предлагал президенту России Владимиру Путину через директора ЦРУ Уильяма Бернса сделку насчёт Украины. Сделка предполагала передачу контроля над 20 процентами территории Украины в обмен на прекращение спецоперации, сообщает американское издание Newsweek.

Впрочем, сами американцы ссылаются на данные швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung. Которая сообщила, что Байден хотел избежать затяжного конфликта, а потому и предложил сделку. Передал его якобы директор ЦРУ Уильям Бернс.

Однако в Москве это предложение отвергли, как и в Киеве, поскольку каждая сторона рассчитывает на победу в конфликте, сообщает Newsweek.

Якобы после того, как Россия отвергла предложение Байдена, тот и принял решение передать Украине танки M1 Abrams.

Американское издание сообщает, что обратилось за комментарием к первому заместителю постпреда России при ООН Дмитрию Полянскому. Российский дипломат сказал Newsweek, что не может комментировать слухи и спекуляции.

Позднее тот же Newsweek привёл краткий комментарий представителя Совета национальной безопасности США Шона Даветта, который отметил, что сообщение о таком предложении "неточное" и ЦРУ скажет то же самое.

Надо сказать, информация довольно странная и проверить его затруднительно. Тот же Шон Даветт, например, в число постоянных комментаторов тех или иных событий не входит.

В общем, к этой истории следует относиться с изрядной долей скепсиса. Возможно, какие-то комментарии со стороны официальных лиц ещё последуют.