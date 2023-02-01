По словам зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, все уговоры бывшего премьера Британии Бориса Джонсона передать Киеву истребители лишены всякого смысла, ведь Киеву в его нынешней ситуации уже ничего не поможет.
Как заметил Медведев, Украина как государство окончательно провалилось.
"Борис Джонсон, лохматый журналист и фанат незаконных вечеринок во время локдауна, опять требует истребителей для Киева. Все напрасно. Ничто не поможет провалившемуся украинскому государству", — написал Медведев в своем англоязычном Twitter*.
Ранее Джонсон призвал союзников в самые сжатые сроки передать Киеву истребители, которые, по его мнению, помогут сберечь "время, жизни и финансы".
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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