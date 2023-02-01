Медведев: Украине уже ничего не поможет, даже истребители, на которых настаивает Джонсон

По словам зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, все уговоры бывшего премьера Британии Бориса Джонсона передать Киеву истребители лишены всякого смысла, ведь Киеву в его нынешней ситуации уже ничего не поможет.

Как заметил Медведев, Украина как государство окончательно провалилось.

"Борис Джонсон, лохматый журналист и фанат незаконных вечеринок во время локдауна, опять требует истребителей для Киева. Все напрасно. Ничто не поможет провалившемуся украинскому государству", — написал Медведев в своем англоязычном Twitter*.

Ранее Джонсон призвал союзников в самые сжатые сроки передать Киеву истребители, которые, по его мнению, помогут сберечь "время, жизни и финансы".

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.