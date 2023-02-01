Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава не передаст Киеву истребители в ущерб своему оборонному потенциалу.
"Если вы спрашиваете меня об истребителях, то я отвечу так: надо помнить, что мы поддерживаем Украину, но также заботимся о безопасности Польши", — сказал польский лидер.
По его словам, на вооружении Военно-воздушных сил Польши находятся 50 американских истребителей F-16.
Дуда напомнил, что важнейшим элементом общей стратегии НАТО является сдерживание.
"Сдерживание будет успешно, если мы в состоянии себя защитить, когда имеем военный потенциал", — подчеркнул президент.
При этом он пообещал передать Украине очередную партию танков, в частности, Т-72 и PT-91 "Twardy".
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