Президент Польши Дуда отказал Украине в поставке истребителей

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава не передаст Киеву истребители в ущерб своему оборонному потенциалу.

"Если вы спрашиваете меня об истребителях, то я отвечу так: надо помнить, что мы поддерживаем Украину, но также заботимся о безопасности Польши", — сказал польский лидер.

По его словам, на вооружении Военно-воздушных сил Польши находятся 50 американских истребителей F-16.

Дуда напомнил, что важнейшим элементом общей стратегии НАТО является сдерживание.

"Сдерживание будет успешно, если мы в состоянии себя защитить, когда имеем военный потенциал", — подчеркнул президент.

При этом он пообещал передать Украине очередную партию танков, в частности, Т-72 и PT-91 "Twardy".