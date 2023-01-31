Пресс-офис Абрамовича: у бизнесмена нет доступа к средствам от продажи клуба "Челси"

В пресс-офис Романа Абрамовича заявили, что у бизнесмена нет доступа к средствам от продажи футбольного клуба "Челси".

Ранее британские СМИ сообщили о намерениях Абрамовича передать 2,3 млрд фунта стерлингов в фонд помощи пострадавшим в ходе боевых действий на Украине. В офисе бизнесмена заявили, что после продажи клуба деньги так и не были переведены на счет Абрамовича.

Также представители Абрамовича отметили, что деньги до сих пор находятся в распоряжении британских властей. Бизнесмен, по их словам, не имеет доступа к ним и не участвует в процессе их распределения.