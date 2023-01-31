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Кашеварова о передаче Абрамовичем Украине 2,8 млрд долларов: Зеленский — это кнопка "разблокировать"

Мир

Журналистка Анастасия Кашеварова интересуется, можно ли расценивать передачу Украине 2,8 млрд долларов Романом Абрамовичем как спонсирование терроризма.

Кашеварова о передаче Абрамовичем Украине 2,8 млрд долларов: Зеленский — это кнопка "разблокировать"

Кашеварова отметила, что ждёт комментариев Абрамовича по поводу информации о том, что вырученные от продажи ФК "Челси" средства пойдут на помощь Украине. Она напомнила, что российский олигарх активно занимается вопросом обмена пленных.

"Но насколько мне известно, Зеленский — это кнопка "разблокировать" для активов наших олигархов. Если он позвонит и попросит, то, вероятно, счета разблокируют. За это процент", — написала журналистка в своём микроблоге.

Кашеварова недоумевает, почему передачу ВСУ танков "Абрамс" и "Леопард" мы осуждаем, а в случае с Абрамовичем наблюдается молчание.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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