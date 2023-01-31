Авторы NYP назвали призыв Зеленского ускорить поставки вооружений криком отчаяния

Требование президента Украины Владимира Зеленского к Западу ускорить отправку военной техники говорит о тяжёлой ситуации для ВСУ. Об этом сообщается в материале New York Post (NYP).

"Вашингтон и его союзники не должны игнорировать этот крик отчаяния", — говорится в публикации.

Журналисты подчеркнули, что немецкие, британские и американские танки доберутся до поля боя только через несколько месяцев. Однако киевскому режиму они нужны были "уже вчера".

Кроме того, российские войска продолжают наступать: ВСУ уже потеряли Соледар, а Артёмовск находится в окружении, отметили в США. В скором времени вся территория Донбасса перейдёт под контроль ВС РФ, полагают в NYP.