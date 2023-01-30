Asia Times: Украине под натиском подготовленной России осталось не более шести месяцев

Невзирая на активную поддержку НАТО, у Киева не получится долгое время выдерживать противостояние с ВС РФ. Так считает аналитик Брэндон Вейхерт в своём материале для издания Asia Times.

Автор дал Украине шесть месяцев, по истечении которых для неё всё закончится.

"Логистика, география и арифметика по-прежнему имеют значение в военных действиях. К сожалению для Киева, эти факторы сейчас работают против него. Украина будет раздавлена в течение следующих шести месяцев натиском полностью подготовленной России", — написал Вейхерт.

Журналист уверен, что согласие на поставку танков Украине — это своего рода жест отчаяния, который только усугубит потери ВСУ и при этом никак не поможет украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Вейхерт напомнил, что время играет против Киева, логистика НАТО на Украине ненадёжна, ВСУ истощены, а Россия по-прежнему действует ограниченными силами.

"Если посмотреть на временные рамки, хрупкость цепочек поставок НАТО на Украину и на то, как напряженные и истощенные украинские оборонительные линии уже прогибаются под все еще ограниченным российским давлением, нельзя не задаться вопросом, не являются ли эти действия альянса ошибочными, опасными и даже бесполезными", — отметил Вейхерт.

Автор уверен, что поставки вооружения и денег, которые НАТО выделяет на Украину, напрасны, и единственное, к чему они могут привести, — к глобальному конфликту сильнейших мировых держав.