AT: требования Зеленского к США по поводу поставок оружия доказывают панику Киева

Требования президента Украины Владимира Зеленского к Вашингтону предоставить в качестве военной помощи ВСУ современные виды вооружения свидетельствуют о панике в Киеве. Об этом заявил аналитик Стивен Брайен в материале для Asia Times.

Большая часть уже поставленного оружия направлена на то, чтобы оставить серию поражений украинской армии в ходе спецоперации ВС РФ, считает эксперт.

"Это наспех доставленное вооружение показывает, что Украина как никогда близка к проигрышу", — отмечает Брайен.

Кроме того, Зеленский переживает за свою дальнейшую судьбу в случае поражения Киева. Уже сейчас лидер Незалежной заставил замолчать неугодных ему политиков и прессу, указал аналитик.

"Но это не защитит ни его, ни его коллег, если в Киеве начнут понимать, что украинская оборона рушится", — предупредил Брайен.