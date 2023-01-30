Группа БРИКС во главе с РФ усиливает экономическое и политическое влияние в мире. Особое беспокойство это вызывает у США, пишет обозреватель Хедельберто Лопес Бланш для Rebelión.
Страх Америки потерять лидерство заставляет Вашингтон яро поддерживать киевские власти.
"Гегемония Соединённых Штатов ослабевает с появлением новых акторов на международной арене. Это вызывает напряжение внутри страны. Ведь американская имперская концепция объясняет, почему Вашингтон поощряет военные действия с Россией, используя марионеточный режим Владимира Зеленского и втягивая Европу в санкционную войну", — подчеркнул журналист.
Бланш отмечает, что страны Запада закрывают глаза на наличие у РФ всех видов сверхсовременного оружия и большого количества природных ресурсов.
Автор уверен, что БРИКС во главе с РФ станет гарантом более справедливого миропорядка.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Эмигранты хотят вернуться, чтобы управлять Россией.