Rebelion: усиление группы БРИКС во главе с РФ заставило США поддерживать Украину

Группа БРИКС во главе с РФ усиливает экономическое и политическое влияние в мире. Особое беспокойство это вызывает у США, пишет обозреватель Хедельберто Лопес Бланш для Rebelión.

Страх Америки потерять лидерство заставляет Вашингтон яро поддерживать киевские власти.

"Гегемония Соединённых Штатов ослабевает с появлением новых акторов на международной арене. Это вызывает напряжение внутри страны. Ведь американская имперская концепция объясняет, почему Вашингтон поощряет военные действия с Россией, используя марионеточный режим Владимира Зеленского и втягивая Европу в санкционную войну", — подчеркнул журналист.

Бланш отмечает, что страны Запада закрывают глаза на наличие у РФ всех видов сверхсовременного оружия и большого количества природных ресурсов.

Автор уверен, что БРИКС во главе с РФ станет гарантом более справедливого миропорядка.