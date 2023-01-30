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Rebelion: усиление группы БРИКС во главе с РФ заставило США поддерживать Украину

Мир

Группа БРИКС во главе с РФ усиливает экономическое и политическое влияние в мире. Особое беспокойство это вызывает у США, пишет обозреватель Хедельберто Лопес Бланш для Rebelión.

Rebelion: усиление группы БРИКС во главе с РФ заставило США поддерживать Украину

Страх Америки потерять лидерство заставляет Вашингтон яро поддерживать киевские власти.

"Гегемония Соединённых Штатов ослабевает с появлением новых акторов на международной арене. Это вызывает напряжение внутри страны. Ведь американская имперская концепция объясняет, почему Вашингтон поощряет военные действия с Россией, используя марионеточный режим Владимира Зеленского и втягивая Европу в санкционную войну", — подчеркнул журналист.

Бланш отмечает, что страны Запада закрывают глаза на наличие у РФ всех видов сверхсовременного оружия и большого количества природных ресурсов.

Автор уверен, что БРИКС во главе с РФ станет гарантом более справедливого миропорядка.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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