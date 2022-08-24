Экономист Разумовский: организация БРИКС — заслон мировому влиянию Запада

Межгосударственное объединение БРИКС становится равноправным игроком на геополитической арене, уверен директор Института Латинской Америки РАН, кандидат экономических наук Дмитрий Разумовский.

Пока западные страны борются за экономическое влияние и рынки сбыта, региональные лидеры: Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР, всё очевиднее показывает свою антизападную направленность.

"Геополитическая проекция БРИКС никогда не звучала в явной форме, хотя всегда подразумевалась", — отметил Разумовский в интервью изданию argumenti.ru.

Ещё вначале стратегического партнёрства, когда первый союз заключили Россия и Бразилия, целью объединения ставился многополярный мир.

Сейчас основная задача БРИКС пояснил эксперт, построить интерактивную инфраструктуру глобальной торговли, как финансовой, так и логистической.

"У формата БРИКС+ есть все шансы стать, условно говоря, Большой двадцаткой, обходящейся без "Большой семёрки", — резюмировал экономист.