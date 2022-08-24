Межгосударственное объединение БРИКС становится равноправным игроком на геополитической арене, уверен директор Института Латинской Америки РАН, кандидат экономических наук Дмитрий Разумовский.
Пока западные страны борются за экономическое влияние и рынки сбыта, региональные лидеры: Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР, всё очевиднее показывает свою антизападную направленность.
"Геополитическая проекция БРИКС никогда не звучала в явной форме, хотя всегда подразумевалась", — отметил Разумовский в интервью изданию argumenti.ru.
Ещё вначале стратегического партнёрства, когда первый союз заключили Россия и Бразилия, целью объединения ставился многополярный мир.
Сейчас основная задача БРИКС пояснил эксперт, построить интерактивную инфраструктуру глобальной торговли, как финансовой, так и логистической.
"У формата БРИКС+ есть все шансы стать, условно говоря, Большой двадцаткой, обходящейся без "Большой семёрки", — резюмировал экономист.
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