Англосаксы, используя киевский режим, готовятся полностью остановить поставки российского газа через украинскую территорию, заявил Николай Стариков.
Поддержка Украины и антироссийские санкции уже привели к огромным экономическим потерям европейских стран. Эксперты предполагают, что в Германии возможны массовые протесты уже этой осенью.
Политолог Стариков считает, что истинная цель США и Великобритании состоит в полном обрушении немецкой промышленности, чтобы избавиться от конкурентов на мировом рынке. Сделано это будет, по словам публициста, руками киевского режима.
"Сценарий такой: Украина начинает воровать газ "по закону", который сама приняла для себя. Россия прекращает транзит", — предположил политолог.
Без российского газа предприятия ФРГ будут вынуждены остановиться, но западные СМИ во всём станут обвинять Россию, заверил Стариков.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт. Есть риск его прямого вмешательства, а повод для ввода войск уже озвучен.