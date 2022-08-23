Николай Стариков: США и Британия руками Киева решили обрушить экономику Германии

Англосаксы, используя киевский режим, готовятся полностью остановить поставки российского газа через украинскую территорию, заявил Николай Стариков.

Поддержка Украины и антироссийские санкции уже привели к огромным экономическим потерям европейских стран. Эксперты предполагают, что в Германии возможны массовые протесты уже этой осенью.

Политолог Стариков считает, что истинная цель США и Великобритании состоит в полном обрушении немецкой промышленности, чтобы избавиться от конкурентов на мировом рынке. Сделано это будет, по словам публициста, руками киевского режима.

"Сценарий такой: Украина начинает воровать газ "по закону", который сама приняла для себя. Россия прекращает транзит", — предположил политолог.

Без российского газа предприятия ФРГ будут вынуждены остановиться, но западные СМИ во всём станут обвинять Россию, заверил Стариков.