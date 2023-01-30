Зоран Миланович: Запад отнял у Сербии Косово, а Крым никогда не вернётся в состав Украины

Запад отобрал Косово у Сербии, а Крым никогда больше не войдёт в состав Украины. Более того, этот факт подтверждали европейские чиновники ещё до начала спецоперации. Об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович.

Он подчеркнул, что ни одна страна мира, кроме США, не может быть равноценным оппонентом России.

"Косово отнято у Сербии, и мы его признали и поддерживаем. Ясно что, Крым никогда больше не будет частью Украины", — цитирует слова президент Хорватии РИА Новости.

Миланович отметил, что противником Украины является очень "опасная страна" — Россия.