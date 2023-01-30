Кистанов: Россия нанесла удар по планам Японии в отношении Курильских островов

Позиция Москвы по вопросу согласования консультаций в отношении рыбного промысла японских рыбаков в районе Курильских островов является ударом по Токио. Об этом заявил руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии Валерий Кистанов в беседе с Pravda.Ru.

Он отметил, что промысел в российских территориальных водах вокруг Южных Курил производится в обмен на определённую плату со стороны Японии. Кроме того, в соглашении от 1998 года о добыче рыбы не указано, в чьих водах это ведётся.

"Это было сделано по настоянию японской стороны, когда мы искали всякие компромиссы, шли на сближение. И японцы это рассматривают как шаг в направлении получения обратно всех четырёх островов, на которые они претендуют. Но Москва нанесла удар по планам Токио", — объяснил Кистанов.

Заявления японской стороны о неприемлемости — стандартный ход, подчеркнул эксперт. Япония считает нормальным вводить всеобъемлющие санкции, рвать торговые связи, вести политическую антироссийскую деятельность, отметил специалист.

По мнению Кистанова, на предстоящем саммите G7 Япония поднимет вопрос о спецоперации России на Украине. Токио уже поставляет в Киев бронежилеты, каски, тёплое обмундирование и беспилотники. Более того, украинские военные будут использовать японские миноискатели, которые считаются одними из лучших в мире. Поэтому ни о каком прекращении японских санкций в отношении России без отмашки из США не может идти и речи, считает Кистанов.

"Всё это с точки зрения Японии нормально. А то, что Россия в ответ принимает какие-то меры, это неприемлемо. Обычный обмен любезностями на дипломатическом уровне", — заявил собеседник Pravda.Ru.

Ранее Москва отказала Токио в проведении межправительственных консультаций по рыбному промыслу в российских территориальных водах в районе Курил. Однако Япония назвала неприемлемой позицию России по вопросу рыбного промысла в регионе.