Bloomberg: Запад сошёл с ума в своей одержимости победить Россию

Запад совсем потерял голову в своём желании во что бы то ни стало победить Россию. Об этом пишет обозреватель Панкадж Мишра в материале для агентства Bloomberg.

Автор осудил решение западных стран передать Киеву танки, и предложил вспомнить ситуации, когда грубое вмешательство США и ЕС в дела третьих стран не закончилось ничем хорошим.

"Такая жажда победить Россию приобретает опасный и безрассудный поворот. Особенно если вспомнить оглушительное фиаско, которыми заканчивались геополитические игры запада в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке", — отметил Мишра.

Автор напомнил Западу и НАТО, что их активное вмешательство в украинский конфликт неминуемо приведёт к эскалации. Обозреватель подчеркнул, что эскалация сегодня более чем реальна, и об этом ни в коем случае нельзя забывать.

"Мы должны немедленно признать ее угрозу, не поддаваясь самообману и избегая эвфемизмов. Один простой исторический урок, которым пренебрегают практически все государства, состоит в том, что власти становятся все более безрассудными, когда военная эскалация начинает казаться единственной дорогой к миру", — добавил Мишра.