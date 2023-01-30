Песков: слова Джонсона об "угрозах" со стороны Путина — это ложь

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, бывший премьер Великобритании Борис Джонсон лжёт, говоря об "угрозах ядерным ударом" со стороны президента РФ Владимира Путина.

Ранее Джонсон сообщил, что незадолго до начала спецоперации на Украине предупреждал Путина о западных санкциях, которые за этим неминуемо последуют. В ответ же, по утверждению Джонсона, Путин "пригрозил", что может нанести ядерный удар.

"Нет, то, что сказал господин Джонсон, — это неправда, точнее, это ложь", — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что Джонсон мог солгать намеренно, однако тогда непонятно, для чего он это сделал, или же это была несознательная ложь со стороны британского премьера, который просто не понял, о чём с ним говорит российский президент.

Содержание разговора Джонсона с Путиным для него не секрет, подчеркнул Песков.

"Я знаю, о чем шла речь во время этого разговора, и еще раз официально повторяю: это ложь. Никаких угроз ракетными ударами не было. Говоря о вызовах для безопасности России, президент Путин отмечал, что в случае вступления Украины в НАТО потенциальное размещение натовских или американских ракет у наших границ будет означать, что любая ракета долетит до Москвы за считанные минуты", — объяснил пресс-секретарь президента.